В столице Адыгеи насмерть сбили двух пешеходов

29 марта, около 19.00 часов, в городе Майкопе произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями.

По предварительным данным, 48-летнй житель Красногвардейского района переходил проезжую часть дороги по улице Юннатов в неустановленном месте. В это время на него совершил наезд 28-летний майкопчанин, управлявший автомобилем БМВ

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

Менее часа спустя, трагедия произошла на перекрестке улиц Курганная и 3 Интернационала. 30-летний майкочанин, управляя автомобилем ВАЗ , допустил наезд на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных в результате ДТП травм 33-летняя майкопчанка скончалась при доставлении лечебное учреждение.

Водитель отечественной легковушки от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

В настоящее время по обоим фактам дорожно-транспортных происшествий следственным подразделением отдела МВД России по городу Майкопу проводятся проверки.

Проведенный сотрудниками Госавтоинспекция Адыгеи анализ свидетельствует о том, что значительная часть происшествий с участием пешеходов происходит в темное время суток.

В связи с этим, полиция призывает пеших участников дорожного движения использовать световозвращающие элементы, а водителей транспортных средств проявлять особую осторожность и выбирать скоростной режим с учетом сложных погодных условий.