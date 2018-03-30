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В столице Адыгеи насмерть сбили двух пешеходов
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В столице Адыгеи насмерть сбили двух пешеходов 

АиФ Адыгея 14 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
29 марта, около 19.00 часов, в городе Майкопе произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями.
По предварительным данным, 48-летнй житель Красногвардейского района переходил проезжую часть дороги по улице Юннатов в неустановленном месте. В это время на него совершил наезд 28-летний майкопчанин, управлявший автомобилем БМВ.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.
Менее часа спустя, трагедия произошла на перекрестке улиц Курганная и 3 Интернационала. 30-летний майкочанин, управляя автомобилем ВАЗ, допустил наезд на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных в результате ДТП травм 33-летняя майкопчанка скончалась при доставлении лечебное учреждение.
Водитель отечественной легковушки от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
В настоящее время по обоим фактам дорожно-транспортных происшествий следственным подразделением отдела МВД России по городу Майкопу проводятся проверки.
Проведенный сотрудниками Госавтоинспекция Адыгеи анализ свидетельствует о том, что значительная часть происшествий с участием пешеходов происходит в темное время суток.
В связи с этим, полиция призывает пеших участников дорожного движения использовать световозвращающие элементы, а водителей транспортных средств проявлять особую осторожность и выбирать скоростной режим с учетом сложных погодных условий.
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