В столице Адыгеи проверили безопасность железнодорожных переездов

В столице Адыгеи прошел рейд по проверке оборудования железнодорожных переездов, расположенных на территории города.

Объектами проверки стали 20 переездов, 11 из которых оборудованы регулируемыми устройствами.

Соответствие оборудования переездов знаками, ограждениями, световой и цветовой сигнализацией, шлагбаумами и другими техническими устройствами проверила специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники городского ГИБДД , представители Белореченской дистанции пути и Отдела городской инфраструктуры администрации Майкопа.

Члены комиссии проверили техническое состояние всех автоматизированных устройств, а также состояние дорожного покрытия на переездах. Особое внимание специалисты уделили хорошей видимости железнодорожного полотна с места водителя автомобиля. Согласно результатам проверки, существенных нарушений выявлено не было.

По данным Отдела городской инфраструктуры МО «Город Майкоп», подобные рейды носят системный характер и направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий в границах переездов, расположенных на территории города.