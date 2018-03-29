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В столице Адыгеи проверили безопасность железнодорожных переездов
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В столице Адыгеи проверили безопасность железнодорожных переездов 

АиФ Адыгея 9 часов назад
В столице Адыгеи прошел рейд по проверке оборудования железнодорожных переездов, расположенных на территории города.
Объектами проверки стали 20 переездов, 11 из которых оборудованы регулируемыми устройствами.
Соответствие оборудования переездов знаками, ограждениями, световой и цветовой сигнализацией, шлагбаумами и другими техническими устройствами проверила специальная комиссия, в состав которой вошли сотрудники городского ГИБДД, представители Белореченской дистанции пути и Отдела городской инфраструктуры администрации Майкопа.
Члены комиссии проверили техническое состояние всех автоматизированных устройств, а также состояние дорожного покрытия на переездах. Особое внимание специалисты уделили хорошей видимости железнодорожного полотна с места водителя автомобиля. Согласно результатам проверки, существенных нарушений выявлено не было.
По данным Отдела городской инфраструктуры МО «Город Майкоп», подобные рейды носят системный характер и направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий в границах переездов, расположенных на территории города.
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