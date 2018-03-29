В Петербурге задержали нетрезвого мужчину, повредившего припаркованный автомобиль

Сотрудники вневедомственной охраны на Народной улице в Санкт-Петербурге задержали нетрезвого гражданина, который повредил припаркованный автомобиль.

Ночью 29 марта вневедомственная охрана по Невскому району Санкт-Петербурга задержала нетрезвого 34-летнего гражданина, который бутылкой разбил лобовое стекло автомобиля " Рено ".

Сумма ущерба устанавливается. Задержанный доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств и установления личности. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.