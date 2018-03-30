Для большинства полицейских это прошло «безболезненно». Штат сотрудников ГИБДД в Воронежской области сократили на 10%, рассказал начальник региональной автоинспекции Евгений Шаталов на пресс-конференции в четверг, 29 марта. Однако, по его словам, сокращения прошли безболезненно. — Нам удалось накопить некомплект личного состава, поэтому половина сокращений коснулись вакансий. А из попавших под сокращение 95% сотрудников смогли без проблем себя реализовать в других подразделениях — следствии, дознании, ведь у всех есть высшее юридическое образование, — сообщил Евгений Шаталов. После сокращения сотрудников в ГИБДД пришлось перераспределять обязанности между личным составом, добавил начальник автоинспекции.