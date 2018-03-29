Полковника полиции лишили должности из‐за отказа пройти медицинское освидетельствование

Сообщается, что ДТП произошло по вине должностного лица. К счастью, никто не пострадал, автомобили получили небольшие повреждения.

Представитель УГИБДД отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения

— Валерий Горелых.

В отношении замглавы регионального управления ГИБДД возбудили административное дело по статье, отвечающей за «невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Теперь полицейскому грозит наказание в виде лишения водительских прав на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

Горелых заявил, что началась служебная проверка. По ее итогам офицера уволят из МВД по «отрицательным мотивам».

Пользователи Сети выложили видео, на котором патрульная машина проезжает на красный сигнал светофора, попадает в ДТП, после чего влетает в толпу людей на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Москве.