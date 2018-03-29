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В Чапаевске столкнулись автомобилистки на ВАЗ-21124 и «Приоре»
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В Чапаевске столкнулись автомобилистки на ВАЗ-21124 и «Приоре» 

АиФ-Самара 9 часов назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 28 марта, 08:30, в Чапаевске, 30-летняя женщина, управляя автомашиной ВАЗ-21124, следуя по автодороге «Самара–Пугачев–Энгельс–Волгоград», со стороны Самары в сторону Саратова, на 42 км трассы, не учла снегопад, превысила скорость и столкнулась с автомашиной «Лада Приора», двигавшейся во встречном направлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В результате автомобильной аварии пострадала находившаяся за рулём «Лады Приоры» 33-летняя женщина, и была госпитализирована.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент столкновения машин, управлявшие ими автомобилистки, находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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