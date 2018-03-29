Под Тюменью ДПС и водители помогли большегрузу выбраться из кювета

На федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск дежурившему наряду полка ДПС проезжавшие мимо водители сообщили о съехавшем с дороги большегрузе. Прибыв на место, автоинспекторы обнаружили на 140-м километре трасс тягач с полуприцепом, водитель которого не мог самостоятельно выехать на дорогу.

«По просьбе инспекторов ГИБДД на помощь дальнобойщику пришли водители грузовых автомобилей. Но вызволить застрявшего из снежного плена не удавалось. Стальные тросы рвались, не выдерживая нагрузки. В итоге грузовик удалось вытащить на дорогу спустя некоторое время. Автоинспекторы при этом обеспечили безопасность движения на федеральной трассе», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Тюменской области выражает благодарность всем водителям, откликнувшимся и пришедшим на помощь.

По информации синоптиков сегодня, 29 марта, на юге Тюменской области местами идет очень сильный снег, метель, гололедные явления, порывы ветра до 16-21 м/с, на дорогах снежные заносы. Завтра, 30 марта, ожидается резкое понижение температуры до -13-18 градусов. Главное управление МЧС по Тюменской области рекомендует жителям юга Тюменской области быть внимательными на автодорогах, воздержаться от дальних поездок.

В связи с осложнением погодных и дорожных условий на территории региона сотрудники ГИБДД проводят с автомобилистами разъяснительную работу, рекомендуя быть осторожными при движении по загородным дорогам, соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и быть предельно внимательными при выполнении обгонов.

Фото Госавтоинспекции по Тюменской области.