25 водителей оштрафовали сегодня на перекрестках в Вологде

Столько нарушений выявили инспекторы ДПС за два часа. Полицейские следили за тем, как водители соблюдают правила ПДД на пересечениях Пошехонского шоссе — ул. Ярославская и улиц Герцена — Рабочая. Профилактическая акция «Маневрирование» стартовала сегодня в областной столице.

Сегодня остановили двух автомобилистов, которые выехали на «встречку», одного водителя, который разговаривал по телефону, 12 человек поворачивали с дальней полосы. Еще пять автомобилистов нарушили требования дорожных знаков движения по полосам, и столько же не пропустили пешеходов.

Такие профилактические мероприятия походят в Вологде с целью снизить аварийность. Треть ДТП в областной столице произошли после нарушений в маневрировании.

«Всего с начала года в Вологде зарегистрировано 95 ДТП. 32 аварии, в которых пострадали 44 человека, произошло с начала 2018 года. За такой же период прошлого года в результате нарушений правил маневрирования зафиксировано почти вдвое меньше аварий», — сообщил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Никита Василенко.

В 2018 году в ДТП из-за автомобилистов, которые нарушают правила маневрирования, пострадали 116 человек и двое погибли.

Профилактическая акция «Маневрирование» продолжится в Вологде. Инспекторы ДПС будут выходить на перекрестки и «ловить» нарушителей, пока ситуация не стабилизируется.