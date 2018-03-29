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В России заработали новые правила автострахования
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В России заработали новые правила автострахования 

Вести.Ru 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
Центробанк утвердил важные изменения, которые устраняют правовое разногласие в вопросе возмещения убытков по ОСАГО. Отныне справка о ДТП исключена из списка обязательных документов для страховой.
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