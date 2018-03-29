Объездная дорога в Луге будет отремонтирована за 10 млн рублей

Правительство Ленинградской области выделит более 10 млн рублей на реконструкцию объездной дороги в Луге, состояние которой автолюбители уже год оценивают как «кошмарное».

В декабре 2017 года военный автомобиль не вписался в поворот и повредил бетонную основу моста. Движение там было ограничено, а объездная дорога оказалась в ужасном состоянии. Временные меры также не помогли облегчить транспортную ситуацию, так как автомобилисты не хотели делать крюк и въезжать на территорию города.

Власти Луги запросили у правительства Ленобласти помощи в ремонте объездной дороги и после всех процедур ими был получен положительный ответ о выделении 10, 7 млн рублей из резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ.