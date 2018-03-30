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В Подмосковье умер ребенок, выпив из найденной на улице бутылки
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В Подмосковье умер ребенок, выпив из найденной на улице бутылки 

РИА Новости 10 часов назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик скончался в Подольске, отравившись неизвестным веществом из найденной на улице бутылки из-под лимонада, сообщает в пятницу региональный главк СК РФ.
Предварительно установлено, что 28 марта два брата гуляли на детской площадке, старший нашел открытую бутылку из-под лимонада с неустановленной жидкостью и выпил ее. Он предложил ее и брату, но тот отказался.
Дома ребенку стало плохо, появились симптомы отравления. На следующее утро скорая помощь отвезла его в больницу, где он впоследствии скончался.
"Проводится доследственная проверка по факту смерти 11-летнего мальчика в Подольской городской клинической больнице… Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила от отравления неизвестным веществом", — говорится в релизе.
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