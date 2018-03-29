В Союзе туриндустрии прокомментировали задержание сломанного автобуса с детьми

По словам представителя Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, дети приехали в Германию на автобусе 2006 года сборки, который перед отправкой «прошел проверку и получил необходимые печати в ГИБДД ». «С учетом того, что пассажирами были дети, трудно поверить, что жуткое описание его состояния, представленное немецкой прессой, может соответствовать действительности», — цитирует Тюрину РИА «Новости»

Она добавила, что «как говорят российские операторы-автобусники, практически ни один автобус не проходит осмотр в Германии без замечаний, а суммы, которые выставляют за ремонт, вызывают большие сомнения в их объективности».

Как сообщал «Авторамблер», немецкие полицейские остановили автобус со школьниками для проверки на выезде из Берлина. В ходе технического осмотра выяснилось, что не работали левый передний и правый задний тормоза, бензобак был не закреплен, все диски были полностью изношены. Кроме того, были серьезно повреждены передняя подвеска и выхлопная система.

Фото: Berlin Polizei