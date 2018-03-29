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В Союзе туриндустрии прокомментировали задержание сломанного автобуса с детьми
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В Союзе туриндустрии прокомментировали задержание сломанного автобуса с детьми 

Авторамблер 8 часов назад
Фото: Авторамблер
По словам представителя Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, дети приехали в Германию на автобусе 2006 года сборки, который перед отправкой «прошел проверку и получил необходимые печати в ГИБДД». «С учетом того, что пассажирами были дети, трудно поверить, что жуткое описание его состояния, представленное немецкой прессой, может соответствовать действительности», — цитирует Тюрину РИА «Новости».
Она добавила, что «как говорят российские операторы-автобусники, практически ни один автобус не проходит осмотр в Германии без замечаний, а суммы, которые выставляют за ремонт, вызывают большие сомнения в их объективности».
Как сообщал «Авторамблер», немецкие полицейские остановили автобус со школьниками для проверки на выезде из Берлина. В ходе технического осмотра выяснилось, что не работали левый передний и правый задний тормоза, бензобак был не закреплен, все диски были полностью изношены. Кроме того, были серьезно повреждены передняя подвеска и выхлопная система.
Фото: Berlin Polizei
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