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Иномарка врезалась в дорожное ограждение на мосту в Нижнем Тагиле
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Иномарка врезалась в дорожное ограждение на мосту в Нижнем Тагиле 

Уральский меридиан 8 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня утром, 29 марта, на мосту по ул. Циолковского произошло очередное ДТП из-за дороги, покрытой «снежной кашей» после обильного снегопада.
Фото: TagilCity.
Иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в ограждение на мосту.
Как рассказала женщина, она ехала в центр города, когда ее машину потащило по снегу, развернуло, и она врезалась в дорожное ограждение.
К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, однако машина значительно повреждена и требует ремонта.
Общественники Нижнего Тагила обратились в городскую дорожную службу: они потребовали содержать дороги в надлежащем виде.
Фото: TagilCity.
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