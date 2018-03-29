Иномарка врезалась в дорожное ограждение на мосту в Нижнем Тагиле

Сегодня утром, 29 марта, на мосту по ул. Циолковского произошло очередное ДТП из-за дороги, покрытой «снежной кашей» после обильного снегопада.

Фото: TagilCity.

Иномарка вылетела с проезжей части и врезалась в ограждение на мосту.

Как рассказала женщина, она ехала в центр города, когда ее машину потащило по снегу, развернуло, и она врезалась в дорожное ограждение.

К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, однако машина значительно повреждена и требует ремонта.

Общественники Нижнего Тагила обратились в городскую дорожную службу: они потребовали содержать дороги в надлежащем виде.

Фото: TagilCity.