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В аварии с перевернувшейся «ГАЗелью» на КАД пострадали два человека
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В аварии с перевернувшейся «ГАЗелью» на КАД пострадали два человека 

АиФ Санкт-Петербург 8 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Красногвардейском районе два человека пострадали в серьезной аварии, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент произошел около 14.30 29 марта на улице Передовиков.
По словам очевидцев, дорогу не поделили Ford, двигавшийся по Хасанской улице в сторону проспекта Передовиков, и «ГАЗель», которая ехала по Индустриальному проспекту в направлении к Российскому проспекту. За рулем иномарки находилась 45-летняя женщина, «ГАЗелью» управлял 30-летний мужчина.
В результате сильного удара «ГАЗель» перевернулась, из бака начал вытекать бензин. «Она могла вспыхнуть в любой момент», — рассказывают в соцсетях свидетели аварии. Из других машин вышли водители, которые помогли поставить перевернувшийся автомобиль на колеса.
Оба водителя получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства аварии.
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