Следственный комитет России проверяет обстоятельства задержания в Германии автобуса с калининградскими школьниками

Доследственная проверка информации о задержании в Германии неисправного автобуса с калининградскими детьми проводится Следственным комитетом России , сообщает ИА «Русский Запад» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Автобус со школьниками из Калининграда был остановлен 27 марта на пункте таможенного досмотра «Драйлинден». Полиция обнаружила в ходе проверки неисправность тормозов, изношенность дисков, возможный отрыв бензобака. Водителю вручили уведомление о запрете на продолжение движения, пассажиров доставили в отель.

Поездка была организована родителями учеников калининградской школы №7. В автобусе находились 40 человек: 17 взрослых и 23 ребенка. В Берлин ездили ученики вторых, шестых и восьмых классов вместе с родителями и учителями.