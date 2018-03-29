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Следственный комитет России проверяет обстоятельства задержания в Германии автобуса с калининградскими школьниками
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Следственный комитет России проверяет обстоятельства задержания в Германии автобуса с калининградскими школьниками 

Интересант 8 часов назад
Доследственная проверка информации о задержании в Германии неисправного автобуса с калининградскими детьми проводится Следственным комитетом России, сообщает ИА «Русский Запад» со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Автобус со школьниками из Калининграда был остановлен 27 марта на пункте таможенного досмотра «Драйлинден». Полиция обнаружила в ходе проверки неисправность тормозов, изношенность дисков, возможный отрыв бензобака. Водителю вручили уведомление о запрете на продолжение движения, пассажиров доставили в отель.
Поездка была организована родителями учеников калининградской школы №7. В автобусе находились 40 человек: 17 взрослых и 23 ребенка. В Берлин ездили ученики вторых, шестых и восьмых классов вместе с родителями и учителями.
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