Ещё
Росавтодор планирует тесты движения беспилотных машин на автоподходе к Крымскому мосту
Далее:
Читайте также:
Ещё

Росавтодор планирует тесты движения беспилотных машин на автоподходе к Крымскому мосту 

ТАСС 8 часов назад
РЯЗАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Росавтодор прорабатывает возможность протестировать движение беспилотных автомобилей, в частности на пока закрытом для пользования автоподходе к Крымскому мосту. Об этом сообщил замглавы Росавтодора Игорь Астахов на конференции «Интеллектуальные транспортные системы — регионам» в Рязани.
"Министр транспорта на коллегии рассказал, что мы прорабатываем возможность пилотного (тестового) проезда беспилотного автомобиля, в частности на автоподходе к Крымскому мосту", — сказал Астахов.
Он напомнил, что дорожные ведомства выступили с инициативой оснастить инфраструктуру дорог так, чтобы беспилотные автомобили впоследствии могли двигаться по ним безаварийно, комфортно и быстро.
"Сейчас вместе с автопроизводителями, вместе с научными школами, и вместе со структурами, которые занимаются связью, радионавигацией, мы реализуем этот проект. Он будет реализован на закрытой дороге, потому что законодательства, которое сейчас допускает движение автомобилей по дорогам общего пользования в беспилотном режиме, нет", — добавил он.
По словам Астахова, такой пилотный проект может послужить основанием для принятия соответствующего законодательства. «Сначала хотим получить первый опыт. Пусть на закрытых участках дорог, и потом вырабатывать нормативы, чтобы это движение было легитимным не только на закрытых, но и на открытых участках», — пояснил замглавы Росавтодора.
Ежегодная конференция «Интеллектуальные транспортные системы — регионам», на которой обсуждается внедрение современных технологий для повышения безопасности на дорогах, проходит в Рязани 29-30 марта при поддержке Минтранса РФ и Росавтодора в рамках форума «Интеллектуальные транспортные системы России».
ТАСС: последние новости
СМИ: Юлия Скрипаль находится в сознании и может говорить Автобус МЧС с журналистами загорелся во время проверки безопасности в ТЦ Владимира Детской команды из ХМАО не было в автобусе, загоревшемся в Кемеровской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрешить тонировку
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов51
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Полицейский сбил машину, а потом пешехода34
Пьяная погоня: полковника ГИБДД поймали после аварии129
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение