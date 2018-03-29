Росавтодор планирует тесты движения беспилотных машин на автоподходе к Крымскому мосту

РЯЗАНЬ, 29 марта. / ТАСС /. Росавтодор прорабатывает возможность протестировать движение беспилотных автомобилей, в частности на пока закрытом для пользования автоподходе к Крымскому мосту. Об этом сообщил замглавы Росавтодора Игорь Астахов на конференции «Интеллектуальные транспортные системы — регионам» в Рязани.

"Министр транспорта на коллегии рассказал, что мы прорабатываем возможность пилотного (тестового) проезда беспилотного автомобиля, в частности на автоподходе к Крымскому мосту", — сказал Астахов.

Он напомнил, что дорожные ведомства выступили с инициативой оснастить инфраструктуру дорог так, чтобы беспилотные автомобили впоследствии могли двигаться по ним безаварийно, комфортно и быстро.

"Сейчас вместе с автопроизводителями, вместе с научными школами, и вместе со структурами, которые занимаются связью, радионавигацией, мы реализуем этот проект. Он будет реализован на закрытой дороге, потому что законодательства, которое сейчас допускает движение автомобилей по дорогам общего пользования в беспилотном режиме, нет", — добавил он.

По словам Астахова, такой пилотный проект может послужить основанием для принятия соответствующего законодательства. «Сначала хотим получить первый опыт. Пусть на закрытых участках дорог, и потом вырабатывать нормативы, чтобы это движение было легитимным не только на закрытых, но и на открытых участках», — пояснил замглавы Росавтодора.