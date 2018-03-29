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Недалеко от железнодорожной станции Планерная BMW столкнулась с фурой
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Недалеко от железнодорожной станции Планерная BMW столкнулась с фурой 

Управа района Молжаниновский города Москвы 17 минут назад
На текущей неделе недалеко от железнодорожной станции Планерная у пересечения с Международным шоссе произошло лобовое столкновение автомобиля BMW с фурой. В результате ДТП пострадал один человек.
По словам очевидцев, водитель легковушки решил «поиграть в шашки» с большегрузами, однако из-за скользкой дороги не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В результате машину закрутило и, задев еще несколько автомобилей, она загорелась.
— Авария произошла в 12.05 по московскому времени. Были перекрыты три полосы, а сотрудники ГИБДД обеспечивали бесперебойное движение транспорта, — уточнили в столичной пресс-службе ГИБДД.
К счастью, водитель чудом остался жив — его через заднее стекло вытащили очевидцы аварии. (то)
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