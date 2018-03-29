Недалеко от железнодорожной станции Планерная BMW столкнулась с фурой

На текущей неделе недалеко от железнодорожной станции Планерная у пересечения с Международным шоссе произошло лобовое столкновение автомобиля BMW с фурой. В результате ДТП пострадал один человек.

По словам очевидцев, водитель легковушки решил «поиграть в шашки» с большегрузами, однако из-за скользкой дороги не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В результате машину закрутило и, задев еще несколько автомобилей, она загорелась.

— Авария произошла в 12.05 по московскому времени. Были перекрыты три полосы, а сотрудники ГИБДД обеспечивали бесперебойное движение транспорта, — уточнили в столичной пресс-службе ГИБДД.

К счастью, водитель чудом остался жив — его через заднее стекло вытащили очевидцы аварии. (то)