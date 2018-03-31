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В Сызрани молодая пара остановила неуправляемый автомобиль и спасла водителя
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В Сызрани молодая пара остановила неуправляемый автомобиль и спасла водителя 

Волга Ньюс 9 часов назад
Фото: За рулем
В субботу, 31 марта, В Сызрани в районе Образцовской площадки, двое молодых людей спасли водителя Lada Priora, который почувствовал себя плохо и бросил управление автомобилем, сообщает ktv-ray.ru.
ЧП произошло около 07:00. Легковушка медленно виляла по дороге, когда на автомобиль обратили внимание водитель и пассажир проезжавшего мимо ВАЗ-2110. Сделав остановку, из «десятки» выбежали парень с девушкой и направились к Lada Priora.
"Ее водитель был очень молод, на вид не больше 25 лет, он навалился на руль и говорил шепотом. Тогда парень крикнул девушке: «Отойди, я прыгну!», затем открыл дверь, на ходу забрался в машину и припарковал ее у обочины, — рассказали изданию очевидцы. — А девушка пыталась проверить пульс у водителя, который был в сознании, но не мог двигаться из-за какого-то приступа".
Парень из «десятки» стал спрашивать у редких прохожих валидол или нитроглицерин, но девушка быстрее нашла нужное лекарство.
"Рядом по тротуару шли три или четыре человека, но они не желали вмешиваться, а вот водители оказались другими. Еще две машины остановились, их водители предлагали помощь, но пострадавший в Приоре через несколько минут оклемался и позвонил брату", — пояснили очевидцы.
Водитель Lada Priora поблагодарил молодых людей за то, что остался жив и дождавшись приезда родственника, уехал с ним в автомобиле. «У водителя был сердечный приступ, но благодаря своевременной помощи, его состоянию сейчас ничего не угрожает», — сообщил осведомленный источник.
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