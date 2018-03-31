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Гепард запрыгнул в машину туристов
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Гепард запрыгнул в машину туристов 

Авторамблер 30 минут назад
Фото: Авторамблер
Зверь запрыгнул в распахнутую дверь авто и невозмутимо принялся грызть сиденья и валяться на мягкой коже позади водителя. Последний, стоит отметить, абсолютно невозмутим: выражение лица автолюбителя говорит лишь о готовности потерпеть присутствие гепарда в салоне столько, сколько потребуется.
Дикая кошка долго не ходила уходить и вела себя как игривый котенок, напоследок посидев на капоте, гордо обозревая окрестности. Возможно, она хотела прокатиться по прериям и показать бывшему, что у нее отлично идут дела. Но увы, водитель ее не прокатил.
Только один вопрос: прокатная это тачка или нет? И кто будет платить за погрызенные сиденья?
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