Гепард запрыгнул в машину туристов

Зверь запрыгнул в распахнутую дверь авто и невозмутимо принялся грызть сиденья и валяться на мягкой коже позади водителя. Последний, стоит отметить, абсолютно невозмутим: выражение лица автолюбителя говорит лишь о готовности потерпеть присутствие гепарда в салоне столько, сколько потребуется.

Дикая кошка долго не ходила уходить и вела себя как игривый котенок, напоследок посидев на капоте, гордо обозревая окрестности. Возможно, она хотела прокатиться по прериям и показать бывшему, что у нее отлично идут дела. Но увы, водитель ее не прокатил.

Только один вопрос: прокатная это тачка или нет? И кто будет платить за погрызенные сиденья?