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Вынесен приговор водителю, покалечившему рабочего в Петрозаводске
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Вынесен приговор водителю, покалечившему рабочего в Петрозаводске 

Карельские вести 7 часов назад
Фото: Карельские вести
Пострадавший на Суоярвском шоссе мужчина получил тяжкие травмы.
Петрозаводский городской суд вынес приговор мужчине, какой нарушил правила дорожного движения, в результате чего был нанесен тяжкий вред здоровью дорожного рабочего.
Инцидент произошел в мае прошлого года на Суоярвском шоссе. Водитель иномарки, будучи пьяным, намного превысил установленное ограничение скорости в 40 км/ч, сбил передвижной светофор и пластиковый барьер, который отлетел в дорожного рабочего, в результате чего тот получил серьезные травмы.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 2 года, а также дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами, в том числе и личными, на срок 3 года.
По материалам: ptzgovorit.ru
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