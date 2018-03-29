Вынесен приговор водителю, покалечившему рабочего в Петрозаводске

Пострадавший на Суоярвском шоссе мужчина получил тяжкие травмы.

Петрозаводский городской суд вынес приговор мужчине, какой нарушил правила дорожного движения, в результате чего был нанесен тяжкий вред здоровью дорожного рабочего.

Инцидент произошел в мае прошлого года на Суоярвском шоссе. Водитель иномарки, будучи пьяным, намного превысил установленное ограничение скорости в 40 км/ч, сбил передвижной светофор и пластиковый барьер, который отлетел в дорожного рабочего, в результате чего тот получил серьезные травмы.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 2 года, а также дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами, в том числе и личными, на срок 3 года.