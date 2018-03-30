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Для борьбы с нарушителями ПДД в Воронеже запустили мобильное приложение
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Для борьбы с нарушителями ПДД в Воронеже запустили мобильное приложение 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Начальник воронежской ГИБДД рассказал журналистам на пресс-конференции о том, что в этом году в Воронежской области появится новое приложения для телефонов «Мобильный инспектор». Оно позволит каждому желающему фиксировать нарушения, через мобильное приложение размещать информацию о правонарушении на сайте, а мы сможем привлекать к ответственности в автоматическом режиме.
«Главное, что оно не позволит корректировать информацию, а сразу же будет размещать информацию о правонарушении на сайте, — рассказал Евгений Шаталов. — По таким нарушениям мы сможем выносить постановления фактически в автоматическом режиме. Сейчас нам тоже приходят фото и видео нарушений от граждан, но достаточно много времени занимают проверки, кто был за рулём, кто отправил сообщение и т.д.
Приложение «Мобильный инспектор» уже существует и апробировано в других крупных городах. Весь вопрос в законодательстве — в этом году Дума должная внести изменения в кодекс административного правонарушения, который позволит использовать информацию для вынесения постановлений в автоматическом режиме. В прошлом году с помощщью неравнодушных водителей и пешеходов к ответственности за различные нарушения привлекли более пяти тысяч водителей.
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