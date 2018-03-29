Электричка насмерть сбила девушку в Москве

Электропоезд насмерть сбил 24-летнюю девушку в районе железнодорожной станции «Нижние Котлы» в Москве, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Электропоездом сообщением Ожерелье — Москва смертельно травмирована женщина 1994 года рождения в районе станции «Нижние Котлы» Павелецкого направления Московской железной дороги. Причина ЧП — переход в неустановленном месте», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают сотрудники транспортной полиции и выясняют обстоятельства произошедшего.