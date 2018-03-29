Ещё
Электричка насмерть сбила девушку в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Электричка насмерть сбила девушку в Москве 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
Электропоезд насмерть сбил 24-летнюю девушку в районе железнодорожной станции «Нижние Котлы» в Москве, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
«Электропоездом сообщением Ожерелье — Москва смертельно травмирована женщина 1994 года рождения в районе станции «Нижние Котлы» Павелецкого направления Московской железной дороги. Причина ЧП — переход в неустановленном месте», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте работают сотрудники транспортной полиции и выясняют обстоятельства произошедшего.
РИАМО: последние новости
Уборка снега из временных хранилищ завершается на юге Москвы Гражданку Украины госпитализировали в результате столкновения двух автобусов в Ступине Иномарку почти за 5 млн руб угнали на севере Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрешить тонировку
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов51
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Полицейский сбил машину, а потом пешехода34
Пьяная погоня: полковника ГИБДД поймали после аварии129
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение