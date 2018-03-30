Водитель перевернувшегося под Ставрополем автобуса заснул за рулем

ПЯТИГОРСК, 30 мар — РИА Новости . Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате опрокидывания автобуса в Ставропольском крае, водитель которого заснул за рулем, сообщает управление ГИБДД по краю.

"По предварительной версии, проходящий по территории Минераловодского района водитель рейсового автобуса Setra, двигаясь по маршруту Махачкала — Кисловодск, уснул при управлении, в результате чего допустил выезд за пределы проезжей части в левый кювет с последующим опрокидыванием автобуса", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте происшествия от полученных травм погиб пассажир — 38-летняя жительница республики Дагестан. «С травмами различной степени тяжести в ЦРБ Минераловодского района доставлены четыре пассажира автобуса: 21-летняя девушка, 22-летний и 23-летний мужчины, все жители республики Дагестан, и 53-летняя жительница Карачаево-Черкесской республики», — добавили в УГИБДД.

По данным ведомства, за рулем автобуса находился 24-летний житель Георгиевского района, который имеет 2 года стажа вождения категории D.

"За последние два года он неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Автобус оборудован ремнями безопасности, в момент ДТП в салоне находились 18 пассажиров", — сообщили в УГИБДД.