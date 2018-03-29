СМИ: Юлия Скрипаль пришла в сознание и заговорила 

Дочь Сергея Скрипаля Юлия, пострадавшая от отравления в Солсбери, не только пришла в сознание, но и может говорить. Об этом сообщает BBC. Ранее западные СМИ со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании сообщили, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось, 33-летняя женщина находится в стабильном и некритичном состоянии и быстро восстанавливается. Отец россиянки, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, по-прежнему находится в критическом состоянии. Сообщения об этом сейчас вышли в топ новостного агрегатора СМИ2.