Опубликовано видео последствий ДТП с плитовозом

В youtube опубликовано видео с места аварии, произошедшей на улице Высоковольтной в Орле утром 29 марта.

Первым в кадре появляется MAN, который в момент аварии просто стоял на обочине. У машины разбита кабина и «вывернут» передний мост. Далее на обочине разбитый « Фольксваген », за ним плитовоз со «свернутой» головой.

По информации УГИБДД, в районе дома №2 легковушка, совершая обгон, столкнулась с большегрузом МАЗ, который также обгонял и не увидел «Фольксваген». Маленькую машину отбросило на припаркованный на обочине MAN. Водитель легковушки был госпитализирован.