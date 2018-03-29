В youtube опубликовано видео с места аварии, произошедшей на улице Высоковольтной в Орле утром 29 марта.
Первым в кадре появляется MAN, который в момент аварии просто стоял на обочине. У машины разбита кабина и «вывернут» передний мост. Далее на обочине разбитый «Фольксваген», за ним плитовоз со «свернутой» головой.
По информации УГИБДД, в районе дома №2 легковушка, совершая обгон, столкнулась с большегрузом МАЗ, который также обгонял и не увидел «Фольксваген». Маленькую машину отбросило на припаркованный на обочине MAN. Водитель легковушки был госпитализирован.
Сообщение Опубликовано видео последствий ДТП с плитовозом появились сначала на РИА 57.