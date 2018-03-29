Ещё
На саратовской трассе маршрутка «Мерседес» врезалась в «десятку»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На саратовской трассе маршрутка «Мерседес» врезалась в «десятку» 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
Сегодня в Марксовском районе в ДТП пострадали два человека. Авария с участием пассажирского транспорта случилась под Марксом на маршрте «Перелюб — Саратов». Как сообщили АиФ-Саратов в региональной ГИБДД, на 360 км автодороги «Самара — Волгоград» врезались два автомобиля. По предварительной информации, микроавтобус «Мерседес» протаранил автомобиль ВАЗ-2110. НО все произошло потому, что водитель «десятки» слишком резко притормозил, и 57-летний водитель общественного транспотра не смог вовремя сорентироваться.
В главке уточнили, что в микроавтобусе находились 6 пассажиров. В аварии пострадал молодой водитель "Лады" и его пассажир. Два парня 23 и 24-лет попали в больницу.
АиФ: последние новости
В Саратове на Танкистов иномарка задела юношу Саратовские врачи спасают жизнь пострадавшему в ДТП с КамАЗом мужчине Кресло главы Кировского района занял Сергей Пилипенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрешить тонировку
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов51
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Полицейский сбил машину, а потом пешехода34
Пьяная погоня: полковника ГИБДД поймали после аварии129
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение