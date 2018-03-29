На саратовской трассе маршрутка «Мерседес» врезалась в «десятку» 

Сегодня в Марксовском районе в ДТП пострадали два человека. Авария с участием пассажирского транспорта случилась под Марксом на маршрте «Перелюб — Саратов». Как сообщили АиФ-Саратов в региональной ГИБДД, на 360 км автодороги «Самара — Волгоград» врезались два автомобиля. По предварительной информации, микроавтобус «Мерседес» протаранил автомобиль ВАЗ-2110. НО все произошло потому, что водитель «десятки» слишком резко притормозил, и 57-летний водитель общественного транспотра не смог вовремя сорентироваться.
В главке уточнили, что в микроавтобусе находились 6 пассажиров. В аварии пострадал молодой водитель "Лады" и его пассажир. Два парня 23 и 24-лет попали в больницу.