В Пекине начнут тестировать беспилотные автомобили

В отличие от обычных автодорог на этой магистрали осваивается модель взаимодействия беспилотников и дороги. По словам сотрудницы научно-технического отдела пекинского городского комитета по транспорту Цзоу Ин, эксперты ведут работу по переустройству шоссе с учетом того, чтобы автоматически управляемые автомобили смогли легко идентифицировать дорожные сигналы, знаки и разметку. На основе взаимодействия беспилотных автомобилей и дорожного полотна будут разработаны стандарты для массового использования самоуправляемых автомобилей. С помощью информатизации и «умных» технологий эксперты стремятся к достижению так называемой интерактивной связки машины и дороги.

"В будущем мы планируем с помощью особых дорожных сигналов и знаков на дороге реализовать взаимодействие между беспилотными автомобилями и дорогами, — сказала Цзоу Ин, — на дороги будет нанесена специальная разметка и внедрены наукоемкие технические и информационные средства. Автомобили будут передвигаться с учетом «интерактивного информатора», который сообщит им о сигнале светофора, предельной скорости на определенном участке дороги, об ограничениях движения, запрещающих знаках и др. ".

В первом квартале 2018 года планируется введение в эксплуатацию Центра тест-драйвов самоуправляемых автомобилей. Автопилотники должны будут в первую очередь пройти тесты компаний-разработчиков, затем третьей стороны, после чего автокары пройдут испытания на дорогах. По словам Цзоу Ин, в декабре 2017 года пекинская администрация опубликовала «Руководство по ускорению дорожных испытаний для беспилотных автомобилей». Документ поощряет и поддерживает освоение и внедрение самоуправляемых автомобилей, разрабатывает нормы и стандарты для их широкого использования. Согласно документу тесты «умных автокаров» пройдут на главных и второстепенных магистралях, а также на регулируемых светофорами перекрестках, самое главное, тесты должны пройти только при условии полной безопасности.

По словам Цзоу Ин, подробные правила применения определили особые требования и режим управления: «прежде всего в Руководстве дается определение самоуправляемого автомобиля, подразумевающего полностью автоматизированное движение по городским магистралям; кроме того мы требуем, чтобы беспилотники были оборудованы двумя форматами вождения — автоматическим и ручным. Исходя из требований безопасности пассажиров и самого автомобиля переход между форматами пилотирования должен быть произвольным. Именно поэтому, хотя это и беспилотник, в салоне обязательно должен находиться водитель. В особых и чрезвычайных ситуациях во время тест-драйвов водитель непременно должен быть за рулем. Это обязательные правила техники безопасности».

Перед проведением тестов на реальных магистралях беспилотные транспортные средства должны пройти ряд испытаний и экспертизу специалистов на закрытой территории. В случае несчастных случаев юридическую ответственность несет водитель, который в ходе теста находился в салоне беспилотника. Согласно правилам независимые юридические лица, зарегистрированные в КНР, имеют право подать заявку на проведение тестов беспилотных автомобилей на определенных магистралях, о намерении провести тесты не только для легковых моделей, но и для грузовых, уже выразили желание такие ИТ-гиганты, как Baidu , Didi и JD.

Сегодня в Пекине уже действует полная производственная цепочка для разработки беспилотных автомобилей. Кроме того город привлекает необходимые технологии, специалистов и компании. Сотрудник научно-технического отдела пекинского комитета по транспорту Цзоу Ин добавила, что мэрия Пекина хочет презентовать беспилотные автомобили во время проведения Олимпиады-2022 в Пекине и Чжанцзякоу.