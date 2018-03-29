Общественный совет при главке полиции обсудил результаты работы «Ночного патруля»

Пьяных за рулем стало меньше. Такие данные приводит областная автоинспекция — заслуга в том числе и добровольных помощников полиции. О результатах совместной работы ГИБДД и движения «Ночной патруль» за три года говорили на первом в этом году заседании общественного совета при региональном главке.

1000 пьяных водителей, 40 человек, севших за руль в нетрезвом виде уже не первый раз и еще около 1300 других нарушений, которые совершили люди в состоянии опьянения. Такой «улов» поймал «Ночной патруль» за три года его существования.

”В целом как руководитель Госавтоинспекции я оцениваю деятельность «Ночного патруля» как эффективную. Эта организация целиком направлена на позитивные изменения в нашем обществе, на повышение безопасности дорожного движения”, — считает начальник Управления ГИБДД ГУ МВД по Самарской области Игорь Антонов

В том числе и благодаря работе «Патруля» количество происшествий с пьяными водителями за два месяца 2018-го почти в половину меньше, чем за тот же период прошлого года. На заседании представителей движения из городов и районов области отметили особо. Александр Винников предложил обратиться в губернскую думу с законодательной инициативой, чтобы придать работе активистов определенный статус в правовом поле.

Еще одна тема на заседании совета — взаимодействие с предпринимательским сообществом. Особое внимание — сельским бизнесменам, которые получают субсидии и не всегда в дальнейшем действуют в рамках закона.

”У нас есть предложение на базе министерства сельского хозяйства собрать представителей предпринимательского сообщества, которые будут получать субсидии, и с учетом опыта и дел, которые дошли до суда провести с предпринимателями мероприятия профилактического свойства”, — отметил Алексей Бородин , зампредседателя общественного совета.

Совместная работа полицейских и общественного совета продолжится по плану. Сейчас самарские полицейские проходят регулярную проверку федерального центра.