Московская десятка популярных автомобилей SUV-сегмента за 2017 год

Автоаналитики «Автостата» выяснили, что на дату 01.01.2018 года столичный автопарк SUV-автомобилей насчитывал 1180000 единиц. Это составляет 32% от общего числа легковушек Москвы.

Автоэкспертам также удалось узнать, что самой популярной в указанном сегменте является Nissan X-Trail. Таких машин насчитывается 47900 экземпляров.

Второй результат у Nissan Qashqai . К данной автомодели относится 42600 машин автопарка столицы.

Третий результат у Toyota RAV4. По этой автомодели насчитывается 40200 экземпляров. Четвертый результат показала LADA 4x4 (36300 ед.).