Московская десятка популярных автомобилей SUV-сегмента за 2017 год 

Автоаналитики «Автостата» выяснили, что на дату 01.01.2018 года столичный автопарк SUV-автомобилей насчитывал 1180000 единиц. Это составляет 32% от общего числа легковушек Москвы.
Автоэкспертам также удалось узнать, что самой популярной в указанном сегменте является Nissan X-Trail. Таких машин насчитывается 47900 экземпляров.
Второй результат у Nissan Qashqai. К данной автомодели относится 42600 машин автопарка столицы.
Третий результат у Toyota RAV4. По этой автомодели насчитывается 40200 экземпляров. Четвертый результат показала LADA 4x4 (36300 ед.).
Замкнула московскую пятерку Mitsubishi Outlander. Этих машин в Москве 35800 единиц.
Кроме выше перечисленных автомоделей к обсуждаемой десятке примкнули: KIA Sportage (35600 экз.), Volkswagen Tiguan (33200 экз.), Renault Duster (28200 экз.), Suzuki Vitara/Grand Vitara (28200 экз.), а также Honda CR-V (26600 экз.).