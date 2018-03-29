Судья Александр Гудкин лишился мантии из-за спровоцированного ДТП в Ростовской области

Бывший судья районного суда Азовского района, прославившийся на всю страну после аварии, случившейся в ноябре прошлого года, не сможет восстановиться в должности. Такое решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей РФ.

Александр Гудкин попросил позволить ему уйти в отставку, однако в Москве решили, что за подобное поведение судью стоит лишить мантии.

Ранее в беседе с корреспондентом 161.ru Анатолий Гудкин говорил, что готов к увольнению.

— Если руководство примет такое решение, то буду сидеть дома. Конечно, хотелось бы еще поработать, — отметил тогда Гудкин.