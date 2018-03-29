Судья Александр Гудкин лишился мантии из-за спровоцированного ДТП в Ростовской области 

Бывший судья районного суда Азовского района, прославившийся на всю страну после аварии, случившейся в ноябре прошлого года, не сможет восстановиться в должности. Такое решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей РФ.
Александр Гудкин попросил позволить ему уйти в отставку, однако в Москве решили, что за подобное поведение судью стоит лишить мантии.
Ранее в беседе с корреспондентом 161.ru Анатолий Гудкин говорил, что готов к увольнению.
— Если руководство примет такое решение, то буду сидеть дома. Конечно, хотелось бы еще поработать, — отметил тогда Гудкин.
Авария, стоившая карьеры судье, произошла в Азове. Гудкин, будучи пьяным за рулем, протаранил «Киа» и пытался снять номера со своей машины. Владелица иномарки снимала всё на видео. Позже судья сообщил, что за рулем был не он, а свою пошатывающуюся походку объяснил поднявшимся давлением.