Больше десятка машин пострадали из-за огромной ямы в Петрозаводске

Очевидцы измерили яму — ее глубина — 21 сантиметр.

Сегодня вечером в Петрозаводске на улице Шотмана у дома №23 образовались несколько ям. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии», глубина одной из ям составляет 21 сантиметр.

В эту ловушку за пару часов попало больше десятка автомобилей. У некоторых просто пробиты колеса, у других последствия еще хуже.

Водителям Петрозаводска рекомендуют объезжать это место, выбирая другие пути движения.