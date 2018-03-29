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Больше десятка машин пострадали из-за огромной ямы в Петрозаводске
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Больше десятка машин пострадали из-за огромной ямы в Петрозаводске 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
Очевидцы измерили яму — ее глубина — 21 сантиметр.
Сегодня вечером в Петрозаводске на улице Шотмана у дома №23 образовались несколько ям. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии», глубина одной из ям составляет 21 сантиметр.
В эту ловушку за пару часов попало больше десятка автомобилей. У некоторых просто пробиты колеса, у других последствия еще хуже.
Водителям Петрозаводска рекомендуют объезжать это место, выбирая другие пути движения.
Фото — Алена Васильева, Максим Максимов
По материалам: ptzgovorit.ru
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