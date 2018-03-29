В «буханку» вдарила болванка. И что-то сдетонировало

Водитель не справилась с управлением на скользкой дороге и столкнулась с другой иномаркой, после чего обе машины вылетели на встречную полосу. Самое печальное, что в столкновении двух водителей пострадала третья сторона — УАЗ «буханка», который ехал по встречной полосе.

В результате удара произошел взрыв (очевидно, сдетонировал бензобак или газовый баллон), и водитель «буханки», охваченный пламенем, бросился в снег. Его помогли потушить очевидцы. Пострадавший выжил, но отправился в больницу с многочисленными ожогами.

Вот так всегда: откуда не ждешь.