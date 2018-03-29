Ещё одна российская беда — «ведра с гайками» на колёсах

Система обеспечения безопасности людей в нашей стране, похоже, трещит по швам. В подтверждение тому — пара инцидентов, и в обоих под угрозу были поставлены жизни детей, как если бы мало было трагедии в «Зимней вишне». Там же, в Кемеровской области загорелся перевозивший детей автобус. У него воспламенился моторный отсек. В салоне находились 13 человек: 11 детей и двое взрослых. Все, к счастью, успели выйти. По сообщению РБК , в автобусе ехала детская баскетбольная команда из Ханты-Мансийска. С ними были один сопровождающий и водитель. ​Спортсменов забрал с трассы другой автобус и довез до новосибирского аэропорта «Толмачево», откуда они вылетели домой.

А вот какую историю опубликовала немецкая газета «Бильд». Туристический автобус из Калининградской области, перевозивший около 40 человек, большинство из которых дети, был задержан в Берлине с таким набором неисправностей, что камикадзе за руль не сядет. Полицейские, остановившие автобус для обычной проверки, заметили сильно заржавевшие передние тормозные диски. Высадив детей, они предложили водителю пройти тест, во время которого он должен был разогнать машину до 30 километров в час и применить экстренное торможение. В результате автобус сильно занесло вправо, и его отправили на проверку. И вот ее итоги, которые перечисляет немецкое издание, называя их «ужасающими»: не работали левый передний и правый задний тормоз, бензобак был не закреплен и угрожал отвалиться, все тормозные диски были полностью изношены, подвеска передней оси неисправна, выхлопная система так сильно повреждена, что возникла высокая опасность пожара. Полицейские запретили эксплуатацию автобуса, а детей разместили в гостинице на то время, что потребовалось перевозчику на подачу исправной машины.

Власти Калининградской области проведут проверку организации этой скандальной поездки. Как заявил агентству ТАСС заместитель председателя областного правительства Илья Баринов , «выезд был самоорганизован родителями», и сейчас идет разбирательство, почему о поездке не уведомили администрацию региона, хотя школа обязана была это сделать. Будут, по его словам, разбираться и с туристическим агентством, которое организовало поездку.

А нет ли желания разобраться в том, кто и за сколько подписал документы о годности к эксплуатации этого «ведра с гайками»? Или о безопасности российских детей и дальше будет беспокоиться только немецкая полиция?

Всеволод Нерознак