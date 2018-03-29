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ГИБДД ЦАО отмечает 20-летие
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ГИБДД ЦАО отмечает 20-летие 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
30 марта в Культурном Центре столичной полиции соберутся сотрудники дорожно-патрульной службы Центрального округа, чтобы отметить 20-летие создания ГИБДД ЦАО.
В фойе будет работать фотовыставка из архива полиции, а также из личных альбомов сотрудников полиции.
Начальник столичного ГИБДД генерал-майор Виктор Коваленко поздравит личный состав и вручит награды особо отличившимся сотрудникам. На мероприятие также приглашены и ветераны.
— Когда я работал в ДПС, то моим фото даже иллюстрировали книжку Сергея Михалкова «Дядя Стёпа», — рассказывает председатель Совета ветеранов ГИБДД УВД по ЦАО Вячеслав Чернов.
А потом для личного состава покажут концерт.
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