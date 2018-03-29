ГИБДД ЦАО отмечает 20-летие

30 марта в Культурном Центре столичной полиции соберутся сотрудники дорожно-патрульной службы Центрального округа, чтобы отметить 20-летие создания ГИБДД ЦАО.

В фойе будет работать фотовыставка из архива полиции, а также из личных альбомов сотрудников полиции.

Начальник столичного ГИБДД генерал-майор Виктор Коваленко поздравит личный состав и вручит награды особо отличившимся сотрудникам. На мероприятие также приглашены и ветераны.

— Когда я работал в ДПС, то моим фото даже иллюстрировали книжку Сергея Михалкова «Дядя Стёпа», — рассказывает председатель Совета ветеранов ГИБДД УВД по ЦАО Вячеслав Чернов.

А потом для личного состава покажут концерт.