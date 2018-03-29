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У водителей массово «разбирают» машины на стоянках в московских аэропортах: можно ли взыскать ущерб?
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У водителей массово «разбирают» машины на стоянках в московских аэропортах: можно ли взыскать ущерб? 

Авторадио 3 часа назад
Фото: Авторадио
Оставляя машину на платной стоянке, все водители надеются, что автомобиль до их прихода будет под присмотром и в сохранности. Однако на деле всё не так. В Москве уже несколько водителей пожаловались на охраняемую парковку в аэропорту Шереметьево, где воришки буквально разбирают машины на запчасти. При этом за стоянку автомобилисты платят по 800 рублей в сутки, но администрация каждый раз отказывается компенсировать ущерб.
В Facebook пострадавший автомобилист Дмитрий Повод написал, что оставил на стоянке свой Volkswagen Touareg на три дня, а когда вернулся, то у машины уже не было фар, каждая из которых стоит от 6 тысяч рублей.
Фото: Дмитрий Повод/результат «авторазбора» в аэропорту Шереметьево
Он пытался обратиться за помощью к администрации аэропорта, однако, они заявили, что не несут никакой ответственности за автомобили, они предоставляют только машиноместо, при этом на стоянке нет ни камер, ни даже охранника, который хотя бы следил за имуществом.
Юристы отмечают, что подобные инциденты случаются часто и на стоянке в аэропорту Домодедово, где также предоставляют только машиноместо. У водителя есть все основания взыскать ущерб, ведь ещё два года назад Верховный суд в постановлении указал, что на организованных платных стоянках администрация должна обеспечить контроль за машинами.
Поэтому, если вы заплатили деньги, а в машине что-то вытащили или вообще её угнали — это повод обратиться в суд, рассказал автоюрист Дмитрий Славнов:
"Сразу вызывайте сотрудников полиции. Сотрудники полиции, участковый-уполномоченный приходит на автостянку, производит осмотр транспортного средства, фиксирует: например, действительно отсутствуют фары, выдает справку определенного образца, что машина разукомплектована, после чего возбуждается дело".
Вообще, если вам необходимо где-то запарковать машину больше чем на один день, нужно внимательно подойти к выбору стоянки. Защитник прав автовладельцев Кирилл Форманчук рассказал Авторадио, на что нужно обращать внимание:
"Проверить надо договор аренды, узнать, действительно ли он настоящий. Второе — это обратить внимание на то, что же за юридическое лицо, которое ведет там эту предпринимательскую деятельность, — является ли оно арендатором это юридическое лицо, имеется ли у него касса, банковский счет. На автостоянке на любой должна быть доска информации, конечно. Должны выдавать обязательно в виде квитанции, или какой-то иной документ, который свидетельствовал бы о том, что вы сдали машину. "
Ну, и, конечно, если вы собираетесь оставлять машину на стоянке каждый день — обязательно потребуйте заключения долгосрочного договора, именно там и прописывается: несет ли администрация ответственность за имущество, а то может получиться так, что деньги вы вообще платите впустую.
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