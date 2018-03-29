Опять спешащую на помощь полицию не замечают

Камера видеорегистратора зафиксировала, как автомобиль сотрудников МВД о включенными мигалками на высокой скорости вылетает на перекресток на красный свет. К несчастью, полицейские не заметили ехавшую наперерез иномарку, которая в следующую секунду влетела в бок служебной машины. От удара авто полицейских вылетел на обочину в толпу пешеходов, ожидавших зеленого света. Один из людей пострадал — его задело неуправляемой машиной.

Вероятно, полицейским достанется за эту аварию — формально виновниками были именно они, хоть и спешили на помощь.