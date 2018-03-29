Ещё
Опять спешащую на помощь полицию не замечают
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опять спешащую на помощь полицию не замечают 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Камера видеорегистратора зафиксировала, как автомобиль сотрудников МВД о включенными мигалками на высокой скорости вылетает на перекресток на красный свет. К несчастью, полицейские не заметили ехавшую наперерез иномарку, которая в следующую секунду влетела в бок служебной машины. От удара авто полицейских вылетел на обочину в толпу пешеходов, ожидавших зеленого света. Один из людей пострадал — его задело неуправляемой машиной.
Вероятно, полицейским достанется за эту аварию — формально виновниками были именно они, хоть и спешили на помощь.
Авторамблер: последние новости
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки Toyota представила RAV4 нового поколения В России изменились правила страхования автомобилей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов51
Разрешить тонировку
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Полицейский сбил машину, а потом пешехода34
Пьяная погоня: полковника ГИБДД поймали после аварии129
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение