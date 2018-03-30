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В Волгограде иномарка протаранила дом
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В Волгограде иномарка протаранила дом 

АиФ Волгоград 19 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в дом в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» очевидцы, ДТП произошло вечером 29 марта на улице Хорошева. Автомобиль влетел в угол недостроенного дома. По их словам, в результате инцидента никто не погиб, однако пострадал пассажир, его увезли на карете «скорой». Водитель, по данным очевидцев, отказался от медицинской помощи.
Добавим, что официальная информация от регионального ГУ МВД о причинах ДТП и пострадавших появится чуть позже.
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