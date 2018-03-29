В Волгограде заскользившая на дороге иномарка врезалась в дом

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 29 марта, вечером произошла авария на улице Хорошева. Машину выбросило со скользкого поворота на обочину, после чего она врезалась в угол недостроенного дома.

По сведениям очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло около 23:00. Жители многоэтажного дома, расположенного по адресу улица Хорошева, 10, услышали сильный удар. Выглянув в окно, волгоградцы увидели, что в угол недостроенного частного дома напротив врезалась машина.

— Сам момент аварии мы не видела, а только услышали звук удара, — рассказали V1.ru жильцы многоэтажки. — Иномарку занесло на дороге, и она врезалась в дом. Пассажира увезли на скорой, а водитель сам вышел из машины. Экстренные службы вызвали проезжавшие мимо водители. Уже через пять минут на месте были бригада медиков, МЧС и полиция.

По сведениям волгоградцев, аварии на данном участке дороги — не редкость. Следуя со стороны проспекта Жукова, водители часто пренебрегают соблюдением скоростного режима. Сегодня ситуацию осложнил выпавший вечером снег.