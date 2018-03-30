Лишенная прав из-за психического заболевания нижегородка ездила пьяной за рулем

Суд Ленинского района применил принудительные меры медицинского характера в отношении 32-летней нижегородки, имеющей психическое заболевание, которая была задержана пьяной за управлением автомобилем.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 рассказали в прокуратуре Ленинского района.

По данным материалам дела, водительские права женщина получила в 2007 году, а спустя год у нее выявили психическое расстройство.

Несмотря на это она продолжала управлять автомобилем, пока не была задержана за управлением машиной в нетрезвом виде, лишена водительских прав на 1,5 года и приговорена к штрафу.

Несмотря на это, нижегородка продолжала управлять машиной, и в августе 2017 года снова попалась за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Любому другому грозил бы реальный срок лишения свободы за повторное задержание при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но поскольку у женщины имеется психическое заболевание, то суд поместил ее в психиатрическую клинику.

Напомним, к обязательным работам приговорили 29-летнюю нижегородку, вновь севшую пьяной за руль.