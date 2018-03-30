В Архангельске лесовоз сбил на «зебре» девушку в наушниках

23-летняя жительница Архангельска попала под лесовоз на Талажском шоссе.

На данный момент известно, что девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, но не посмотрела по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии машин. Приближающийся «МАЗ» она не заметила из-за музыки в наушниках. При этом водитель подавал ей звуковые сигналы.

В результате происшествия жительница областного центра получила серьезные травмы, её пришлось госпитализировать.

Ранее, 19 марта, на северодвинском шоссе в крупном ДТП пострадали четыре человека.