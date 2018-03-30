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В Архангельске лесовоз сбил на «зебре» девушку в наушниках
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В Архангельске лесовоз сбил на «зебре» девушку в наушниках 

АиФ Архангельск 15 часов назад
Фото: АиФ Архангельск
23-летняя жительница Архангельска попала под лесовоз на Талажском шоссе.
На данный момент известно, что девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, но не посмотрела по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии машин. Приближающийся «МАЗ» она не заметила из-за музыки в наушниках. При этом водитель подавал ей звуковые сигналы.
В результате происшествия жительница областного центра получила серьезные травмы, её пришлось госпитализировать.
Ранее, 19 марта, на северодвинском шоссе в крупном ДТП пострадали четыре человека.
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