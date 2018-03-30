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Автобус с пассажирами и кроссовер столкнулись на острове Русском
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Автобус с пассажирами и кроссовер столкнулись на острове Русском 

Primpress 30 марта 2018
Фото: Primpress
Обстоятельства ДТП произошедшего во Владивостоке на острове Русский устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Автоаварии произошла в районе дома №10 в поселке Аякс. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые установили, что 67-летний мужчина, управляя автобусом ПАЗ 32053-70, при перестроении не уступил дорогу водителю автомашины Honda Vezel, пользующемуся преимущественным правом движения, и совершил столкновение.
В отношении него был составлен административный материал за невыполнение требований ПДД. Водителю грозит штраф в размере 500 рублей.
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