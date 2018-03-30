Компания FAW-Volkswagen Automobile запустила новый завод по производству автомобилей Audi Q в Чанчуне

Чанчунь, 29 марта / Синьхуа / — Церемонию пуска нового завода по производству легковых автомобилей Audi Q провела сегодня в Чанчуне /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ компания FAW-Volkswagen Automobile. Производственная мощность предприятия стоимостью 6,4 млрд юаней составит 150 тыс. автомобилей в год. (Синьхуа/Сюй Чан)

Чанчунь, 29 марта /Синьхуа/ — Церемонию пуска нового завода по производству легковых автомобилей Audi Q провела сегодня в Чанчуне /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ компания FAW-Volkswagen Automobile. Производственная мощность предприятия стоимостью 6,4 млрд юаней составит 150 тыс. автомобилей в год. (Синьхуа/Сюй Чан)

Чанчунь, 29 марта /Синьхуа/ — Церемонию пуска нового завода по производству легковых автомобилей Audi Q провела сегодня в Чанчуне /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ компания FAW-Volkswagen Automobile. Производственная мощность предприятия стоимостью 6,4 млрд юаней составит 150 тыс. автомобилей в год. (Синьхуа/Сюй Чан)

Чанчунь, 29 марта /Синьхуа/ — Церемонию пуска нового завода по производству легковых автомобилей Audi Q провела сегодня в Чанчуне /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ компания FAW-Volkswagen Automobile. Производственная мощность предприятия стоимостью 6,4 млрд юаней составит 150 тыс. автомобилей в год. (Синьхуа/Сюй Чан)

Чанчунь, 29 марта /Синьхуа/ — Церемонию пуска нового завода по производству легковых автомобилей Audi Q провела сегодня в Чанчуне /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ компания FAW-Volkswagen Automobile. Производственная мощность предприятия стоимостью 6,4 млрд юаней составит 150 тыс. автомобилей в год. (Синьхуа/Сюй Чан)

Чанчунь, 29 марта /Синьхуа/ — Церемонию пуска нового завода по производству легковых автомобилей Audi Q провела сегодня в Чанчуне /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ компания FAW-Volkswagen Automobile. Производственная мощность предприятия стоимостью 6,4 млрд юаней составит 150 тыс. автомобилей в год. (Синьхуа/Сюй Чан)