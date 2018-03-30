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Три человека погибли почти 19 пострадали в ДТП в Мексике
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Три человека погибли почти 19 пострадали в ДТП в Мексике 

Российская Газета 22 часа назад
Автокатастрофа в мексиканском городе Валье-дель-Браво унесло жизни трех человек, еще 19 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство безопасности штата Мехико.
Авария произошла в четверг, ее спровоцировал автобус, двигавшийся в сторону столицы с превышением скорости. У транспортного средства отказали тормоза, и оно протаранило другие машины, пока не ударилось в стену здания, которая его и остановила.
Двое пассажиров легковушек погибли на месте ДТП, еще один позднее умер в больнице.
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