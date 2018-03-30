Три человека погибли почти 19 пострадали в ДТП в Мексике

Автокатастрофа в мексиканском городе Валье-дель-Браво унесло жизни трех человек, еще 19 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство безопасности штата Мехико.

Авария произошла в четверг, ее спровоцировал автобус, двигавшийся в сторону столицы с превышением скорости. У транспортного средства отказали тормоза, и оно протаранило другие машины, пока не ударилось в стену здания, которая его и остановила.

Двое пассажиров легковушек погибли на месте ДТП, еще один позднее умер в больнице.