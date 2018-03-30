Ещё
На Луганской водитель Toyota кинулся с кулаками на машину, которая обогнала его на дороге
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Луганской водитель Toyota кинулся с кулаками на машину, которая обогнала его на дороге 

e1.ru 22 часа назад
Фото: e1.ru
Накануне в Екатеринбурге два автомобилиста повздорили на улице Луганской. Конфликт начался из-за того, что водитель Toyota Camry перестроился из крайнего правого ряда в левый, прямо перед носом у Fiat Albea. Водитель последнего посчитал, что манёвр был совершен слишком резко и вновь объехал Toyota. Казалось бы, конфликт на этом должен был закончиться, но не тут-то было! Мужчина на Camry бросился догонять Fiat, за рулём которого ехал молодой человек со своей девушкой. Несколько раз неадекватный водитель пытался подрезать своего оппонента.
Развязка дорожного конфликта произошла на съезде с Луганской на Объездную. Там водитель Toyota сумел обогнать Fiat и затормозить его.
— Он выскочил из машины и закричал, что в следующий раз будет разговаривать со мной совсем по-другому, — рассказал владелец Fiat Дмитрий. — По моей машине он бил кулаками, и со второго раза сумел разбить в углу лобовое стекло (правда, на видеозаписи этот момент остался за кадром).
Сразу после этого автохам на Toyota уехал, а Дмитрий отправился писать заявление в полицию, где ему пообещали найти агрессивного водителя.
— Стекло на Fiat стоит от 8 тысяч рублей. Да ещё за работу в автосервисе нужно будет заплатить. Началось весеннее обострение, — подытожил расстроенный автовладелец.
Мы готовы выслушать, что думает по поводу этой дорожной стычки водитель Toyota. Предлагаем мужчине позвонить к нам в редакцию по телефону +7 (343) 379–49–95.
Ранее мы писали о жёстких дорожных разборках на Объездной дороге, где конфликт между двумя водителями закончился стрельбой.
e1.ru: последние новости
Заместитель Демина, которого поймали пьяным за рулем, обмывал звание полковника Родственники семьи, разбившейся на трассе Пермь — Екатеринбург, просят откликнуться свидетелей ДТП Группа разбора: как оформить ДТП без гаишников и при этом не стать должником страховой компании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов68
Разрешить тонировку
Бензин подскочит в цене в ближайшее время472
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda1
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение