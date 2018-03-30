На Луганской водитель Toyota кинулся с кулаками на машину, которая обогнала его на дороге

Накануне в Екатеринбурге два автомобилиста повздорили на улице Луганской. Конфликт начался из-за того, что водитель Toyota Camry перестроился из крайнего правого ряда в левый, прямо перед носом у Fiat Albea . Водитель последнего посчитал, что манёвр был совершен слишком резко и вновь объехал Toyota. Казалось бы, конфликт на этом должен был закончиться, но не тут-то было! Мужчина на Camry бросился догонять Fiat, за рулём которого ехал молодой человек со своей девушкой. Несколько раз неадекватный водитель пытался подрезать своего оппонента.

Развязка дорожного конфликта произошла на съезде с Луганской на Объездную. Там водитель Toyota сумел обогнать Fiat и затормозить его.

— Он выскочил из машины и закричал, что в следующий раз будет разговаривать со мной совсем по-другому, — рассказал владелец Fiat Дмитрий. — По моей машине он бил кулаками, и со второго раза сумел разбить в углу лобовое стекло (правда, на видеозаписи этот момент остался за кадром).

Сразу после этого автохам на Toyota уехал, а Дмитрий отправился писать заявление в полицию, где ему пообещали найти агрессивного водителя.

— Стекло на Fiat стоит от 8 тысяч рублей. Да ещё за работу в автосервисе нужно будет заплатить. Началось весеннее обострение, — подытожил расстроенный автовладелец.

Мы готовы выслушать, что думает по поводу этой дорожной стычки водитель Toyota. Предлагаем мужчине позвонить к нам в редакцию по телефону +7 (343) 379–49–95.

Ранее мы писали о жёстких дорожных разборках на Объездной дороге, где конфликт между двумя водителями закончился стрельбой.