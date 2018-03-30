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В Турции 17 нелегальных беженцев погибли в ДТП с микроавтобусом
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В Турции 17 нелегальных беженцев погибли в ДТП с микроавтобусом 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: Газета.Ru
На востоке Турции микроавтобус с нелегальными беженцами попал в ДТП, в результате чего погибли 17 человек и пострадали 36. Об этом сообщает Anadolu.
Отмечается, что инцидент произошел на трассе Ыгдыр — Карс. Микроавтобус с беженцами из Афганистана и Пакистана, которые незаконно пересекли турецко-иранскую границу, врезался в ограничительный барьер на дороге и загорелся.
"В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, погибло 17 человек, 36 ранены. Состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое", — говорится в сообщении.
Ранее в тайской провинции Так автобус загорелся во время движения, в результате инцидента погибли 20 человек.
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