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Во дворе жилого дома в Челябинске хулиганы массово прокололи шины у десятка автомобилей
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Во дворе жилого дома в Челябинске хулиганы массово прокололи шины у десятка автомобилей 

74.ru 20 часов назад
Фото: 74.ru
В ночь на 30 марта в одном из дворов жилого дома в Челябинске неизвестные массово прокололи шины у припаркованных автомобилей. По словам местных жителей, пострадали от 10 до 15 автомобилей.
— Это произошло во дворе дома № 112 по Комсомольскому проспекту. Ночью, видимо, кто-то ходил и по порядку пробивал шины у автомобилей, — рассказал 74.ru местный житель Евгений. — Меня эта участь, к счастью, миновала, а вот за моей машиной стояла машина зятя — прокололи. Вдоль подъездов они шли. Машин 15 пострадало. Люди утром собирались на работу, а тут такое.
Обычно в таких ситуациях первыми подозреваемыми становятся владельцы платных стоянок в округе. Таким способом недобросовестные парковщики напоминают автовладельцам, что ставить машину бесплатно во дворе — не очень безопасно. Под подозрения также попадают шиномонтажки: у автомобилистов есть мнение, что это некий способ обеспечить себе клиентуру на грядущий рабочий день. Но жители дома № 112 на Комсомольском проспекте пока не спешат делать каких-то выводов.
— Стоянок платных у нас в округе нет, а вот шиномонтажек много. Но кого-то конкретного мы не подозреваем, — говорит Евгений. — Может, просто весеннее обострение у кого-то. Соседи вызвали полицию — пусть они разбираются.
В полиции прокомментировать инцидент обещали позже.
Подобное хулиганство в крупных городах — не редкость. В декабре 2016 года неизвестные испортили шины и облили краской несколько автомобилей на дворовых парковках в центре Челябинска. Похожий случай произошел в июне этого же года. Тогда хулиганы облили краской Mitsubishi и Hyundai в одном из дворов. А в феврале студент с тремя знакомыми проколол шины 16 автомобилей в Ленинском районе после ссоры с девушкой.
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 Ещё 2 источника 
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