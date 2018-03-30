Во дворе жилого дома в Челябинске хулиганы массово прокололи шины у десятка автомобилей

В ночь на 30 марта в одном из дворов жилого дома в Челябинске неизвестные массово прокололи шины у припаркованных автомобилей. По словам местных жителей, пострадали от 10 до 15 автомобилей.

— Это произошло во дворе дома № 112 по Комсомольскому проспекту. Ночью, видимо, кто-то ходил и по порядку пробивал шины у автомобилей, — рассказал 74.ru местный житель Евгений. — Меня эта участь, к счастью, миновала, а вот за моей машиной стояла машина зятя — прокололи. Вдоль подъездов они шли. Машин 15 пострадало. Люди утром собирались на работу, а тут такое.

Обычно в таких ситуациях первыми подозреваемыми становятся владельцы платных стоянок в округе. Таким способом недобросовестные парковщики напоминают автовладельцам, что ставить машину бесплатно во дворе — не очень безопасно. Под подозрения также попадают шиномонтажки: у автомобилистов есть мнение, что это некий способ обеспечить себе клиентуру на грядущий рабочий день. Но жители дома № 112 на Комсомольском проспекте пока не спешат делать каких-то выводов.

— Стоянок платных у нас в округе нет, а вот шиномонтажек много. Но кого-то конкретного мы не подозреваем, — говорит Евгений. — Может, просто весеннее обострение у кого-то. Соседи вызвали полицию — пусть они разбираются.

В полиции прокомментировать инцидент обещали позже.