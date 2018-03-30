Девять человек погибли в результате ДТП на юге Марокко

Рабат, 30 марта / Синьхуа / — Девять человек погибли в четверг в ДТП в области Сус-Масса-Драа на юге Марокко, еще шестеро пострадали. Об этом сообщило официальное информагентство королевства со ссылкой на местного чиновника.

По его словам, около 07:00 по местному времени грузовик, перевозивший группу рабочих, столкнулся с двигавшимся навстречу автобусом. Девять человек погибли на месте, грузовик был серьезно поврежден. Шестеро пострадавших были госпитализированы.

Ведется расследование происшествия. —0—