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Девять человек погибли в результате ДТП на юге Марокко
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Девять человек погибли в результате ДТП на юге Марокко 

ИА Синьхуа 20 часов назад
Рабат, 30 марта /Синьхуа/ — Девять человек погибли в четверг в ДТП в области Сус-Масса-Драа на юге Марокко, еще шестеро пострадали. Об этом сообщило официальное информагентство королевства со ссылкой на местного чиновника.
По его словам, около 07:00 по местному времени грузовик, перевозивший группу рабочих, столкнулся с двигавшимся навстречу автобусом. Девять человек погибли на месте, грузовик был серьезно поврежден. Шестеро пострадавших были госпитализированы.
Ведется расследование происшествия. —0—
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