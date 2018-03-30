Массовая авария возле «Ауры»: четверых увезли в больницу

Сегодня, 30 марта, в Новосибирске выехавший на встречку водитель Mitsubishi столкнулся с тремя машинами на Ипподромской — в больницу увезли четверых пострадавших.

«Mitsubishi двигался со стороны Фрунзе в сторону Военной по Ипподромской, [водитель] не справился с управлением, через газон выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя машинами: «Калиной», «Волгой» и японским грузовичком», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

После ДТП в больницу попали четыре человека — водитель и пассажирка Mitsubishi, а также водитель и пассажир «Калины».

В ГИБДД подчеркнули, что это пока предварительная информация — подробности аварии автоинспекторы ещё выясняют.