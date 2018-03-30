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Массовая авария возле «Ауры»: четверых увезли в больницу
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Массовая авария возле «Ауры»: четверых увезли в больницу 

ngs.ru 19 часов назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 30 марта, в Новосибирске выехавший на встречку водитель Mitsubishi столкнулся с тремя машинами на Ипподромской — в больницу увезли четверых пострадавших.
«Mitsubishi двигался со стороны Фрунзе в сторону Военной по Ипподромской, [водитель] не справился с управлением, через газон выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя машинами: «Калиной», «Волгой» и японским грузовичком», — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
После ДТП в больницу попали четыре человека — водитель и пассажирка Mitsubishi, а также водитель и пассажир «Калины».
В ГИБДД подчеркнули, что это пока предварительная информация — подробности аварии автоинспекторы ещё выясняют.
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