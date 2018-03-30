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Авария с участием нескольких машин привела к затору на Российской в час пик
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Авария с участием нескольких машин привела к затору на Российской в час пик 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Сегодня утром, 30 марта, в Челябинске на улице Российской произошла массовая авария. Как рассказали 74.ru очевидцы, на узкой проезжей части столкнулись как минимум шесть автомобилей. Движение на этом участке улицы оказалось затруднено.
Автомобили раскидало по всей проезжей части
— Машин очень много. И все они беспорядочно стоят на дороге. Проехать этот участок очень сложно теперь, — рассказала челябинка Ольга. — Видимо, не только несколько машин на дороге столкнулись, но и зацепило автомобили, припаркованные вдоль проезжей части. У одной иномарки сильно вывернуты передние колёса.
Массовое ДТП на Российской
В ГИБДД рассказать подробнее о случившемся пообещали позже. Карет скорой помощи на месте происшествия очевидцы не заметили.
— С сторону центра жёсткая пробка. Мы объезжали это ДТП по встречке, — сообщают нам горожане. — Встречные нас просто пропускали. Там всего четыре полосы, но из-за припаркованных авто с обеих сторону, по факту их только две остаётся для движения.
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