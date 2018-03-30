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На трассе «Нижневартовск — Радужный» легковушка врезалась в «Камаз»
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На трассе «Нижневартовск — Радужный» легковушка врезалась в «Камаз» 

АиФ Югра 19 часов назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 марта около 8:15 на 36 км автодороги «Нижневартовск — Радужный» в Нижневартовском районе.
Мужчина на автомобиле «ЛАДА-211440» обгонял впереди идущий транспорт. При выполнении маневра «обгон», машину занесло и выбросило на грузовик «Камаз».
В результате столкновения пострадал только водитель «Камаза». Он получил телесные повреждения.
Как отмечает пресс-служба окружной ГИБДД, всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.
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