На трассе «Нижневартовск — Радужный» легковушка врезалась в «Камаз»

Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 марта около 8:15 на 36 км автодороги «Нижневартовск — Радужный» в Нижневартовском районе.

Мужчина на автомобиле «ЛАДА-211440» обгонял впереди идущий транспорт. При выполнении маневра «обгон», машину занесло и выбросило на грузовик «Камаз».

В результате столкновения пострадал только водитель «Камаза» . Он получил телесные повреждения.